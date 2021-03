Pourquoi a-t-on des pellicules et comment s'en débarrasser ?

Les pellicules, un problème capillaire qui concerne presqu'une personne sur deux. Souvent gênantes et inesthétiques, il est cependant possible de les traiter et d'y remédier. Le Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme", fait le point dans sa consultation du jour.

Le phénomène des pellicules est très courant, une personne sur deux a des pellicules, et les jeunes hommes sont davantage concernés. Le cuir chevelu se renouvelle de manière régulière et de façon naturelle mais dans le cas des pellicules, l'hypoderme et les squames du cuir chevelu se renouvellent plus rapidement qu'à l'accoutumée suite à présence du champignon Malassezia, d'une production excessive de sébum et d'une altération de la barrière épidermique. Résultat : des amas de cellules mortes tombent disgracieusement sur vos épaules.

Deux types de pellicules

Les pellicules sèches : concerne 90% des cas. Dans le jargon médical, on parle de pityriasis ; une affection engendrée par un champignon qui colonise le cuir chevelu et perturbe le système de renouvellement. Les pellicules sont sèches, grises ou jaunâtre et se détachent facilement.

Les pellicules grasses : elles sont plus épaisses et plus jaunâtres, le cuir chevelu peut-être irrité et donc rougeâtre. La cause dans ce cas est une dermatite séborrhéique, maladie de la peau qui provoque des taches squameuses et rouges sur le cuir chevelu.

Il est important de connaître la nature de la pellicule car le traitement se fait en fonction du type de pellicule que vous avez ; votre médecin traitant ou le pharmacien peut tout à fait vous aider et vous conseiller. Dans la majorité des cas, un shampoing antipelliculaire fera effet, que ce soit pour cheveux gras ou cheveux secs, car il va réguler l'excès ou le manque de sébum et limiter la prolifération du champignon. Si cela ne suffit pas, d'autres traitements comme de l'huile essentielle antifongique ou des produits à base d'acide salicylique peuvent également vous aider.

Les causes de l'apparition de ces pellicules