Pour ou contre la cure de zinc ?

On entend souvent dire qu’il est nécessaire de faire une cure de zinc. Mais finalement de quoi il s’agit. Le Docteur Charlotte de "La Grande Forme " nous explique.

Le zinc a de nombreux bienfaits. Il aide à la synthèse des protéines. Cet oligo-élément a des vertus antioxydantes et agit sur la croissance, l’immunité et favorise à la cicatrisation.

On le retrouve dans de nombreux aliments : la viande, les fruits à coque ou encore le fromage. En quantité journalière, on a besoin d’ingurgiter en zinc l’équivalent d’un steak de 100 g, 30 g de fromage comme du Comté ou 100 g de céréales. Normalement le zinc, on en a donc assez dans notre aliment habituel.

Les femmes enceintes et qui allaitent en ont besoin d’un peu plus de zinc. Les adolescents en croissance également. Pour information, les enfants n’en ont presque pas besoin.