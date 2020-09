Pour éviter la crise de la quarantaine, mettez-vous régulièrement en perspective

Adrien Devyver fête ses quarante ans. Pour l’occasion, l’équipe de "La Grande Forme" a décidé de discuter de ce cap de la quarantaine avec Marie Geonet, Docteur en psychologie et psychothérapeute.

On peut définir la crise de la quarantaine comme un état transitoire entre 37 et 47 ans. Ce n’est en aucun une maladie, nous rassure Marie Geonet. Cette période de la vie se détecte chez les hommes et chez les femmes par des affects un peu plus dépressifs, une humeur un peu morose, une irritabilité augmentée et même une perte de motivation ou de sens par rapport à sa vie. Cet état peut durer entre quelques semaines et plusieurs mois en fonction des gens. Ce cap a une symbolique forte puisqu’il est associé à la moitié de la vie, un chapitre se referme et un autre s’ouvre.