Pornographie et couple font-ils bon ménage ?

Cependant, notre sexologue le souligne d'emblée : "Il faut que les deux partenaires soient d'accord. Si l'un des deux ne l'est pas, il ne faut pas qu'il se force ! Faire des choses juste pour faire plaisir à l'autre n'est pas du tout conseillé, ça pourrait provoquer des soucis dans le couple. Et comme je le dis toujours à mes patients : une sexualité épanouie n'est pas une sexualité où l'on fait tout mais une sexualité où l'on se respecte et où l'on écoute ses désirs mutuels. Faire des propositions est une bonne chose, imposer l'est moins."

Les effets négatifs du porno

La pornographie est également nocive pour les plus jeunes qui se retrouvent confrontés à une sexualité irréelle comme l'explique notre sexologue : "Plus on y est confronté jeune, moins on développe un esprit critique par rapport à la consommation du porno or, avec du recul, on sait que ce n'est pas la réalité ! Surtout que dans les films porno, c'est une vision phallocentrée ; le pénis est au centre et la femme est fréquemment réduite à un objet sexuel. Or, ce n'est pas ça la vraie vie ! La sexualité, dans la réalité, c'est échanger, écouter les désirs mutuels, partager, l'ambiance sensuelle/érotique, ..."

Il ne faut surtout pas faire du copier-coller du porno !

Alexandra Hubin poursuit sur sa lancée et tire la sonnette d'alarme : "Si vous décidez de regarder du porno, il ne faut surtout pas faire du copier-coller ! D'autant plus que dans les films porno, c'est souvent la performance qui est mise en avant et on peut aller de déception en frustration, voire développer de nombreux complexes si on se compare aux acteurs du film qui sont notamment choisis pour leur physique. Il est donc impératif de se tourner vers des choses proches de la réalité, sinon on se conditionne à être réactif à certains types d'images et quand on vit une étreinte dans la réalité, on ne retrouve plus les stimuli sexuels."