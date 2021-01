Point Covid dans "La Grande Forme" : comment détecte-t-on les variants du coronavirus ?

Pour mieux cerner les variants de la Covid-19 , notre expert nous invite à "comparer l'ARN du virus - son matériel génétique - à un livre. Dans le cas d'un variant, cela signifie que la couverture du bouquin va rester la même mais qu'à l'intérieur de celui-ci, en fonction des éditions du livre, des chapitres vont quelque peu changer. Vous avez donc toujours affaire au même livre mais avec des chapitres un peu différents et c'est pareil pour la Covid-19 et ses variants !"

C omprendre la Covid-19 et ses variants n'est pas chose simple ... Heureusement, l'équipe de "La Grande Forme" peut compter sur Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques Saint-Luc, pour faire un point Covid le mardi et nous expliquer les choses de la façon la plus simple possible.

Après la découvertes de différents variants de la Covid-19 , l'émission "La Grande Forme" a voulu en savoir un peu plus sur ces virus "mutants" et savoir comment on arrive à les détecter. On fait le point avec Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Deux façons de détecter les variants

- Le séquençage : il s'agit de la façon la plus précise pour les détecter. Elle consiste à "aller lire toutes les phrases des différents chapitres du livre pour permettre de dire qu'il y a une différence à tel et tel endroit. C'est ce qui permet notamment de dire que le variant britannique a un point commun avec le variant sud-africain et le variant brésilien - une mutation qui s'appelle la 501Y - et de dire également ce qui distincte ces variants."

Le séquençage est un travail laborieux, long et coûteux

"Le séquençage est un travail laborieux, long et coûteux et tous les laboratoires n'ont pas de machines de séquençage à leur disposition." poursuit notre experte. Sauf en Grande-Bretagne, où de nombreuses machines permettent de faire de nombreux séquençages et de détecter rapidement les variants. Face aux nouveaux variants, depuis fin de l'année dernière, en Belgique, un projet d'association entre différentes universités a été mis en place pour pouvoir faire un maximum de séquençages en récupérant des échantillons dans d'autres laboratoires. Séquencer de plus en plus pour trouver le plus de variants et les combattre d'urgence.

- Via les tests PCR : via certaines machines, lors du test PCR (test nasopharyngé), un petit signal différent va être émis, ce qui laisse suspecter que c'est possiblement un variant. Les échantillons suspects sont alors envoyés de façon préférentielle dans les laboratoires de référence pour pouvoir faire le séquençage complet. Mais de nouveau, c'est un système qui n'est pas instantané et qui prend du temps. Il faut donc être patient dans la recherche de ces variants.

Pour l'instant, on sait que pour ces variants : les symptômes, l'évolution du virus et les complications éventuelles sont les mêmes. Ce qui permet de rester optimiste dans ce combat. De plus, d'après les données du variant britannique, le vaccin est efficace contre ce dernier. Pour les deux autres variants, différentes études sont encore attendues pour en savoir plus à ce sujet "mais nous sommes plutôt optimistes également par rapport à la vaccination !" conclut Leïla Belkhir.

La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.