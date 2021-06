Pique-niquer dans la nature : nos conseils pour une sortie sans accroc !

L'été est de retour, l'occasion d'aller faire un petit pique-nique dans la nature. Le Dr Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme", vous conseille à cet effet dans sa consultation du jour.

Nous y sommes : 21 juin 2021, soit le retour de l'été ! L'occasion de faire des pique-niques en famille ou entre amis. Le Dr Charlotte en profite donc pour vous parler des choses auxquelles il faut faire attention.

Les orties

Quand on se balade dans la nature, il est parfois inévitable de se faire piquer par des orties. Pour soulager les démangeaisons que cela entraîne, vous pouvez vous tourner vers diverses plantes : l'oseille, le lierre terrestre ou encore la menthe fraîche. Prenez quelques feuilles que vous malaxez entre vos mains et appliquez ensuite le tout sur la plaie. L'effet est censé être immédiat et vous devriez arrêter de vous gratter par la suite. Autre solution : si vous campez et que vous avez un dentifrice sur vous, certains contiennent du bicarbonate de soude, ce qui aide également à soulage les démangeaisons, appliquez donc un peu de pâte à dentifrice sur la plaie.

La digitale

Il s'agit d'une plante, dont les fleurs ressemblent à de petites clochettes, qui fleurit en juin-septembre. Elle peut être à la fois un redoutable poison et un médicament potentiel. Il faut s'en méfier ; la substance toxique extraite de la digitale s'appelle la digitaline. Si vous en ingérez, elle peut mener à des nausées, vomissements, etc. Méfiance donc. N'hésitez pas à contacter le Centre Antipoisons en cas de soucis.

Les piqûres de guêpe, frelon, abeille

Surtout restez calme quand elles arrivent près de vous sinon elles risquent de s'exciter et de vous piquer. Les bourdons, guêpes ou encore les abeilles sont des espèces hyménoptères et donc pour la majorité carnivores. Méfiance à ne pas laisser traîner de la nourriture ou à ne pas pique-niquer trop près d'une poubelle où elles se trouvent souvent pour trouver de quoi se nourrir. Si vous y êtes allergique, n'oubliez pas votre EpiPen (ndlr. médicament contenant de l'adrénaline, traitement d'urgence de première ligne pour traiter les réactions allergiques), ou encore un aspirateur de venin et prévenez vos copains qu'ils sachent comment réagir. N'oubliez pas d'enlever le dard, sauf si c'est une piqûre de guêpe, il n'y a pas de dard.

Petit conseil pour éloigner les guêpes : elles détestent l'odeur de café. Vous pouvez donc placer du café moulu dans une assiette, le faire brûler et la fumée qui s'en dégagera chassera les guêpes.

Les tiques

Il existe en moyenne 800 espèces de tiques différents sur terre dont 30 qui s'attaquent aux humains. La maladie de Lyme (maladie infectieuse due à la bactérie Borrelia transmise par la tique) est de loin la plus connue et celle qui effraie le plus. Mais bonne nouvelle : la tique la transmet si elle reste 48h en vous. Quand vous rentrez, inspectez votre corps et vous pourrez ainsi les enlever de suite à l'aide d'une pince à tiques. En général, elles se trouvent dans l'aine, aux aisselles, derrière les genoux ou encore aux orteils. Vous pouvez également utiliser un répulsif pour les éloigner et bien protéger votre corps avec des hautes chaussettes, des manches, etc.