Peut-on vivre sans vésicule biliaire ?

Si la bile elle est trop riche en cristaux de calcium ou en cholestérol, elle risque de former des petites "pierres" ou des calculs." Leur présence dans la vésicule est la principale raison pour laquelle on doit enlever la vésicule biliaire. Certaines populations souffrent plus de cette maladie que d’autres comme les populations méditerranéennes ou les Sud-Africaines, par exemple. Lorsqu’il y a présence de pierres dans la vésicule deux cas de figure se présentent:

Soit les pierres sont collées à la paroi de la vésicule et à ce moment-là, il n’y a pas de souci.

de la vésicule et à ce moment-là, il n’y a pas de souci. Soit elles sont mobiles dans la vésicule et là, c’est problématique. Au moment des déplacements qu’elles opèrent pour aller se vider dans l’intestin, les calculs risquent de boucher la sortie de la vésicule. Ce qui enclenche une "crise de coliques vésiculaire." Ces crises sont extrêmement douloureuses. Elles provoquent des douleurs dans le haut du ventre, parfois accompagné de nausées et peuvent durer tout le temps de la digestion.

Dans ce cas, la seule solution pour ne plus souffrir est l’ablation de la vésicule. Pourquoi ? Parce qu’il y a un risque important qu’une pierre présente dans la vésicule en sorte et aille se coincer dans le canal cholédoque. Ce qui est extrêmement dangereux, puisque dans ce cas, la bile ne sait plus passer du tout, on devient jaune et on peut faire une pancréatite ou une infection de ce canal.