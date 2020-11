Peut-on mettre un stérilet avant d'avoir eu des enfants ?

Le stérilet est un moyen de contraception que de plus en plus de femmes choisissent. Le Docteur Charlotte, médecin référente de "La Grande Forme" a décidé de nous en parler.

Semblable à un petit T, c’est un moyen de contraception intra-utérin fiable et qui n’a rien à voir avec la stérilité. Le risque de grossesse non désirée est de 1 sur 1000. C’est 40 fois plus fiable que la pilule.

A l’origine, le stérilet était une option uniquement pour les femmes après les grossesses. Aujourd’hui, des femmes mettent un stérilet avant cette étape de la vie. Il existe maintenant des dispositifs adaptés aux femmes n’ayant pas encore eu d’enfants.