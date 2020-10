Peut-on manipuler l’honnêteté ?

Dans une rue peu fréquentée, les chercheurs vont attendre qu’il n’y ait qu’un seul passant pour commencer l’expérience. Quand c’est chose faite, un complice va croiser en sens inverse le passant et faire tomber son téléphone par inadvertance à sa hauteur. Les chercheurs vont analyser la réaction du passant. De cette expérience, il ressort que seulement 30% vont résister à l’envie d’emporter le téléphone et 70% vont partir avec.

Résultat influençable ?

Suite à ce résultat, les chercheurs se sont demandés s’il était possible d’influencer l’honnêteté de ce passant. Ils vont créer une autre expérience. C’est exactement la même situation que lors de la première expérience sauf qu’on va introduire un deuxième complice. Celui-ci promène son chien et est donc témoin de la scène. Dans ce cas-là, 100% des passants n’emporteront pas le téléphone. Mais, l’honnêteté des gens n’a pas changé. C’est simplement leur sentiment de culpabilité qui a changé. Cette expérience ne permet donc pas d’influencer l’honnêteté.

Les chercheurs ont donc cherché un autre élément qui pourrait influencer l’honnêteté du passant. Ils reproduisent une expérience avec un passant et deux complices. Les deux premiers intervenants ont toujours le même rôle. Le deuxième complice par contre va lui jouer le rôle du touriste perdu au début de la rue et va demander de l’aide au passant. Le complice N°2 va le gratifier de son aide. Il va donc faire du renforcement positif en augmentant l’estime de soi du passant. Sans aucun témoin et suite à ce renforcement positif, 70% des passants vont passer à côté du téléphone sans le prendre. Il y a donc réellement moyen d’influencer l’honnêteté par le renforcement positif et l’estime de soi.

Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme "

La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité