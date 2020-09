Pensez-vous être beaucoup influencé par le marketing ?

L’expérience des deux colas

Le chercheur Read Montague a fait une expérience à partir des deux cocas, le bleu et le rouge. Il a donné à un panel de volontaires les deux colas à goûter dans leur emballage d’origine. La majorité a préféré le cola rouge. Ensuite, il a refait le même test en mettant les deux boissons dans des emballages neutres. Le panel a alors préféré le cola bleu.

Intrigué par ce résultat, Read Montigue a confronté ses sujets à une machine à imagerie magnétique, une IRM. Il a analysé le cerveau pour voir ce qui se passait au moment où les deux boissons étaient bues à l’aveugle. Une zone très particulière du cerveau s’est activée, le putamen. Il est lié à notre cerveau le plus primitif, c’est-à-dire que quand on ne sait pas ce qu’on boit c’est vraiment notre préférence qu’on va choisir. Si on refait le même test en montrant les deux types de boissons avec l’emballage. Le putamen ne va plus être activé. C’est le cortex préfrontal qui s’éveille, zone liée au raisonnement. Cela signifie donc que quand on sait ce qu’on boit, on ne boit pas que du goût mais aussi toutes les valeurs véhiculées par la marque. C’est cela l’impact du marketing.