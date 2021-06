Paupières qui tremblent : à quoi ce phénomène est-il dû et faut-il s'en inquiéter ?

Les clignements de paupières , également appelés " fasciculations de paupières", se traduisent par des tremblements des paupières, de manière inopinée, qui peuvent certes êtres gênants sur le moment mais qui sont sans gravité. Le muscle orbitaire qui ferme l'œil fait état d'une petite fasciculation, c'est généralement unilatéral et bien que ce soit gênant, cela ne dure que quelques secondes et ce n'est pas douloureux.

En règle générale, les tremblements des paupières sont des cas tout à fait bénins. Cependant, si le phénomène persiste, cela peut être le symptôme précurseur d'une maladie ou d'un trouble du système nerveux. N'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste, mieux vaut prévenir que guérir.

Au niveau des traitements, il n'en existe pas. Sauf si cela est lié à une maladie, ce qui est rarissime comme on vient de l'expliquer.

S'il n'existe pas de traitement en tant que tel, il est possible de prévenir en portant des lunettes adaptées à votre vue pour éviter la fatigue oculaire, ou de faire une cure de magnésium - essentiel à l'organisme - pour soulager ces tremblements. Vous pouvez notamment faire en sorte que votre alimentation soit plus riche en magnésium en mangeant du chocolat noir, des bananes, des céréales complètes, des légumineuses, des fruits secs, etc.

