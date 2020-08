Pas folle, la guêpe : Ne bougez surtout pas

C’est la saison des guêpes et il est difficile de ne pas en croiser quelqu’une sur notre route. Elles sont bien présentes cette année. Un allergologue, spécialisé dans les insectes, Joël Thimpont nous aide à y voir plus clair à ce sujet.

De manière générale, la guêpe est attirée dès qu’on sort des boissons sucrées, des gourmandises ou de la viande. Les poubelles et les vidanges sont ses repères. En cette saison, la cueillette des pommes est à haut risque également. Premier conseil, restez calme et si vous êtes piqué vous arrêtez votre activité physique pour permettre à votre corps de récupérer et pour analyser si une réaction survient.