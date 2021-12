Paresthésie : que faire quand on a des picotements dans les pieds et à quoi est-ce dû ?

On a tous déjà ressenti des fourmillements ou des picotements dans les pieds quand on reste dans la même position trop longtemps ou après un mouvement répétitif. Dans le jargon médical, on appelle ça de la paresthésie, ça résulte d'une atteinte du système nerveux central, des récepteurs sensitifs. Le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

On se réveille parfois avec les pieds qui piquent ou on a parfois des picotements dans les pieds quand on se redresse après être resté dans une même position durant un certain laps de temps. On appelle ça la paresthésie dans le jargon médical ; c'est quelque chose de nerveux. Le nerf sensitif est en effet atteint ; ce nerf est en fait irrité, comprimé et va déclencher des picotements. Cela peut également mener vers de l'hypoesthésie ; une diminution de la sensibilité.

Les causes

En général, c'est quelque chose d'assez anodin ; on reste les jambes croisées un certain laps de temps, le corps envoie alors un signal ; des influx électriques pour prévenir que les veines et le nerf sont comprimés.

Cependant, dans certains cas, cela peut être le signe d'une pathologie neurologique comme la sclérose en plaques, ça peut être aussi dû à une hernie si les picotements sont unilatéraux, à une carence en vitamines B12, en magnésium, potassium, calcium, à de l'alcoolisme ou encore à la maladie de Lime.