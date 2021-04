Paresthésie : d'où vient cette sensation d'avoir des fourmis dans les mains ?

Ça nous est déjà tous arrivé : cette impression d'avoir des fourmis dans les mains, les orteils, etc. Mais quelle en est l'origine ? Explications dans la consultation du jour du Docteur Charlotte, dans l'émission "La Grande Forme".

Dans le jargon médical, on appelle ces fameux fourmillements de la "paresthésie". Cette sensation d'avoir des fourmis se produit à la surface de la peau, on a l'impression que tout est engourdi ; par exemple quand on reste appuyé sur un bras et qu'on ne le sent plus par la suite, c'est l'effet de la paresthésie.

Ces fourmillements sont dus à une irritation, une compression du nerf qui donne l'influx à cette partie du corps. Par exemple, si vous ressentez des fourmillements/un engourdissement au niveau de vos doigts, cela signifie que le nerf sur lequel on était couché était écrasé par notre muscle ou os.

Les signes alarmants