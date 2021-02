Psycho-sexo : comment être parents sans cesser d'être amants ?

Parents et amants : concilier les deux est tout à fait possible. Cela reste, certes, un travail de tous les jours mais chaque parent en est capable. Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission "la Grande Forme", vous donne quelques pistes pour y arriver.

La réalité est qu'avoir un enfant bouleverse totalement l’existence ; les nuits sont plus courtes, les responsabilités décuplées, le temps file, le corps change et la fatigue s'installe comme le souligne Alexandra Hubin. Résultat : c'est un défi quotidien pour le couple mais notre sexologue insiste : ce n’est pas pour autant que cela signe la mort de la sexualité dans le couple. Dans un premier temps, le couple passe au second voire troisième plan mais la reprise suivra.

Cette reprise se situe, en moyenne, autour des 6 semaines après un accouchement même si pour la majorité, c'est un peu plus tard... Tout dépend également de la façon dont s'est passé l'accouchement, de votre état physique et moral. De plus, même si votre gynécologue vous donne le feu vert, cela est purement physique donc il faut voir également si vous vous sentez prête mentalement et que chacun y aille à son rythme.

Durant la première année, il important de prendre son temps, d'y aller lentement mais sûrement.