Padel : un sport de puissance et de toucher

Adrien Devyver en est complètement accro. L’animateur de "La Grande Forme" avait envie d’en savoir un peu plus sur ce nouveau sport à la mode. Il a donc demandé à son chroniqueur sportif de nous en dire plus.

C’est un sport assez récent. Il date des années 70 et a été créé au Mexique. C’est là-bas qu’il est notamment très pratiqué. Pour faire du padel, il vous faut une raquette. Celle-ci est en mousse et assez légère, elle est aussi plus petite que la raquette de tennis. Et attachez bien votre cordelette pour ne pas perdre votre raquette en pleine partie.