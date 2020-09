Ouf, on n’est pas atteint à vie de la maladie de Lyme

Discrète comme une tique

Les tiques s’attrapent souvent dans les bois et les hautes herbes. Elles sautent et tombent des arbres. Mais souvent, on ne les remarque pas, ou bien plus tard, quand elles nous mordent. C’est la source du problème car la tique aura alors le temps de nous injecter la borrelia. Pas de lieux favoris, les tiques aiment se mettre partout chez l’homme.