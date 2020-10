On mange avec la langue, le nez et les oreilles

La musique influence notre quotidien plus que ce que nous croyons. Le manager science de la RTBF et chroniqueur de "La Grande Forme", Patrice Goldberg, nous explique comment cela se peut.

La musique et les sons que nous entendons au quotidien peuvent notamment influencer le goût que nous avons en bouche. Nous ne mangeons donc pas qu’avec la langue ou le nez, mais aussi avec les oreilles.

Des chercheurs belges se sont intéressés au chocolat. Il en existe différents types. Plus il y aura de cacao, plus le chocolat va vous sembler amer. Moins il y en aura, plus de graisses et de sucre il y aura. Ce chocolat va alors vous paraître sucré.

Dans l’expérience, les chercheurs ont associé une musique au goût amer et une autre au goût sucré. Ensuite, des volontaires ont goûté du chocolat avec un casque sur les oreilles. Lors de la première dégustation, un bruit neutre était diffusé dans le casque. Les volontaires ont ensuite classé ce morceau de chocolat sur une échelle du plus sucré au plus amer. Par la suite, une deuxième dégustation a eu lieu avec, cette fois, une musique " sucrée " dans le cas. Et finalement une troisième avec une musique au goût " amer ".

On constate que pour le même bout de chocolat les volontaires ne vont pas le positionner sur le même échelon selon le son diffusé dans le casque. Par exemple, quand ils ont entendu la musique dite sucrée, ils ont ressenti le morceau de chocolat de façon beaucoup plus sucrée. En conclusion, on peut influencer le goût avec les oreilles.

D’ailleurs, les fast-foods l’ont bien compris. Quand on écoute une musique rapide, on a tendance à manger plus vite. Ecoutez donc bien la musique la prochaine fois que vous irez dans ce type d’établissement.

