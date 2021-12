Notre capacité à assimiler l’alcool évolue-t-elle vraiment avec l’âge ?

À l’approche des fêtes et surtout, des lendemains de veille, nous ne sommes pas à l’abri d’une gueule de bois. Et face à l’alcool, nous ne sommes pas tous égaux, notamment en fonction de notre âge. Avec les années, on souffre par exemple moins de la gueule de bois, mais on est plus vite enivré. Explications de Nicolas Evrard journaliste pour "Plus Magazine" et chroniqueur dans "La Grande Forme."

À Noël, on a beau ne pas être un fêtard invétéré, autour d’une bonne table, on va parfois avoir tendance à se laisser un peu aller. Le champagne est bon, le vin s’accorde à merveille avec le plat. On est bien tenté de reprendre un petit verre. Ou deux. A Noël ou à Nouvel An, il n’est pas si rare qu’on se retrouve un chouïa pompette. Sur le coup, c’est drôle. Ça l’est parfois beaucoup moins le lendemain, quand la gueule de bois fait son apparition. C’est la barre, le mal de tête et même les nausées. Mais saviez-vous que la probabilité de souffrir le lendemain de la veille dépend entre autres de notre âge ?

La gueule de bois, c’est quoi ?

Le mécanisme de la gueule de bois reste un peu mystérieux. Mais on sait désormais que l’apparition ou non de la gueule de bois dépend de plein de facteurs. Des boissons ingérées, par exemple. Plus étonnant, les chercheurs ont aussi découvert que les grands guindailleurs ne sont pas immunisés. Au contraire, ceux-ci ont même tendance à souffrir plus que les autres.

Suivant notre âge, on va également souffrir différemment de la gueule de bois. Avec les années, à quantité égale d’alcool ingérée, la gueule de bois aurait même tendance à devenir plus supportable et à se raréfier, voire à disparaître complètement, surtout après 60 ans. Chez les hommes, comme chez les femmes.