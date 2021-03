Nez bouché le matin : quelles peuvent être les raisons et comment y remédier ?

Il arrive parfois de se réveiller le matin et d'avoir le nez bouché, sans réellement savoir pourquoi. C'est notamment le cas de Sophie, une auditrice, qui nous a contacté pour en savoir plus à ce sujet. Le Docteur Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme", répond à cette requête dans sa consultation du jour et vous aide à y voir plus clair et surtout, à y remédier.

Le nez bouché est une inflammation de la muqueuse nasale et c'est plutôt gênant puisque cela impacte la respiration et nous pousse à respirer par la bouche. Différentes raisons peuvent expliquer cette obstruction nasale. Éléments d'information avec le Docteur Charlotte.

Plusieurs raisons pour expliquer l'obstruction nasale

L'air sec

Si votre nez est sec le matin, c'est probablement parce que la pièce est un peu trop sèche ; les châssis modernes qui isolent du bruit vont rendre l'habitat un peu trop sec, ce qui complique la tâche à notre nez qui ne peut pas fonctionner dans de bonnes conditions. Pour rappel, dans une chambre, le taux d'humidité doit se situer entre 50 et 55% et température entre 16 et 19 degrés pour un adulte. Et entre 30 et 55% d'humidité et entre 18 et 21 degrés maximum dans la chambre d'un enfant. Un humidificateur peut vous aider à mesurer tout ça et vous assurer que vous dormez dans de bonnes conditions. Autrement, l'air sec va hypertrophier la muqueuse à l'intérieur du nez et c'est comme ça qu'on se réveille avec le nez bouché.

Les allergies

On peut avoir le nez bouché à cause d'une allergie aux acariens par exemple. Résultat : les vaisseaux sanguins se dilatent à l'intérieur de votre nez pour combattre l'irritation provoquée par l'allergie en question, la muqueuse prend de plus en plus de place et le nez se retrouve bouché. Pour éviter ce genre de chose, il suffit de bien aérer le lit avant de dormir, d'utiliser des draps anti-acariens ou encore un système de piège à phéromones qui capturent les acariens. Il est également important de bien s'assurer que votre chambre soit relativement propre et d'aspirer sous votre lit ; de la poussière peut s'y trouver et vous risquez de la respirer toute la nuit.

Certains médicaments

Certains médicaments peuvent provoquer un nez bouché comme par exemple les benzodiazépines qui sont utilisés pour aider à s'endormir, tels des somnifères. Méfiance donc quant à l'utilisation de certains médicaments.

Le reflux

Même si on ne le ressent pas, le reflux peut parfois inflammer toute la sphère ORL, ce qui peut expliquer le nez bouché. Par ailleurs, la nuit, le nez est un véritable filtre et il a une véritable utilité mais du coup, il ne faut pas oublier de nettoyer ce filtre le matin afin de se débarrasser des bactéries qui ont pu y pénétrer. Méfiance par rapport au spray nasal ; on peut y devenir accro et ne plus pouvoir respirer correctement sans y avoir recours.

La position

Quand on est couché, les os appuient sur les sinus et le poids osseux peut provoquer le nez bouché. En effet, les sinus se rétrécissent et les sécrétions ne circulent plus trop bien. Petit conseil : redresser votre lit avant de dormir.