Ne pas porter de soutien-gorge : bonne ou mauvaise idée ?

Dans les magazines féminins, à la télévision et plus encore sur les réseaux sociaux, la tendance du "no bra" – qui signifie l’abandon du soutien-gorge – est de plus en plus présente ! Pourtant, cette mode n’a pas l’air de convaincre tous les spécialistes de la santé. Le point dans "La Grande Forme" avec le Pr Eric Lifrange, Chef de service de sénologie au CHU de Liège.

Le sein est avant tout un symbole de vie. Il renvoie des souvenirs liés à l’enfance, à la maternité, à la féminité, à la sensualité, à la beauté. Et le soutien-gorge, par définition, est là pour maintenir le sein. Mais est-ce vraiment une bonne idée d’en porter un ? ►►► À lire aussi : "C’est aux femmes de décider si elles doivent ou non porter un soutien-gorge" (Gala Avanzi) Dans les faits, le soutien-gorge tel qu’on le connaît à l’heure actuelle - avec deux poches et des bretelles au niveau des épaules pour soutenir les seins – apparaît à la fin du 19e, voire début du 20e, avec différentes évolutions au niveau de la structure. Mais on retrouve des traces de maintien des seins dès l’Antiquité. Pour le Pr Lifrange :"Le plus important, c’est de porter un soutien-gorge dans lequel on se sent bien, qui est confortable." Il y a trois raisons principales pour lesquelles les femmes portent un soutien-gorge : La convenance personnelle Pour améliorer le confort personnel dans les activités quotidiennes, particulièrement lorsqu’il y a beaucoup de mouvements. Ou bien durant une séance de sport. Il sera d’autant plus nécessaire si les seins sont volumineux. Le souhait d’adhésion à des conventions sociales, culturelles Le "no bra" en public risque d’amener des propos désobligeants, des comportements non souhaités et inappropriés de la part d’autres personnes. La notion esthétique Pour de nombreuses femmes, le soutien-gorge met la silhouette en valeur.

Sur le plan de la santé, il n’y a, à priori, pas d’inconvénient majeur à porter un soutien-gorge. Attention toutefois, il doit être adapté à la morphologie pour éviter des douleurs et des gènes. Mais à priori, s’en passer n’est pas mauvais non plus. Le maintien des seins est déterminé par trois facteurs essentiellement : L’épaisseur de la peau : Une personne qui a la peau fine aura tendance à avoir les seins qui s’affaissent plus rapidement. On sait qu’avec l’âge, la peau va s’amincir et perdre de l’élasticité.

La taille des seins : Si vous avez des seins plus volumineux, il y aura une sollicitation mécanique plus importante au niveau de la peau et donc, un affaissement plus rapide.

Les variations de volume : Il y a toute une série de variations du volume du sein qu'on peut observer par exemple à l'occasion de régimes amincissants brutaux ou pendant une grossesse, où le volume des seins va doubler. Lors de ces changements soudains, la peau va être particulièrement sollicitée et cela va accélérer son vieillissement. Le fait de ne pas porter de soutien-gorge pourrait ainsi accélérer le vieillissement des seins. Mais concrètement, de la même manière que le soutien-gorge n'a pas démontré clairement son efficacité, le "no bra" non plus. "Ce sont des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse scientifique" explique le Pr Lifrange.