Mon enfant ne mange pas beaucoup : c’est grave docteur ?

Lorsqu’un enfant ne mange pas, ce n’est pas toujours bon signe. Mais cela ne veut pas forcément dire qu’il y a danger. Il est important de regarder s’il n’y a pas une réelle raison médicale et faire un bilan. Le point dans "La Grande Forme" avec le Dr Barbara , médecin référente et pédiatre.

Mais dans cet article, on va plutôt parler du "caprice" de l’enfant de ne pas vouloir manger. Dans leur développement psycho-affectif, les enfants n’ont pas envie de faire mal. Mais vers l’âge de 2-3 ans, leur phase d’autonomisation et d’opposition passe souvent par le refus ou la sélectivité de certains aliments.

Durant cette phase, il arrive que certains parents se laissent mener par le bout du nez. Les parents ont la responsabilité d’éduquer les enfants en leur apprenant l’autonomie et les goûts. Un enfant ne peut savoir seul qu’il faut manger plus de légumes que des bonbons. Si votre enfant se trouve devant son assiette remplie de légumes, de viande et des féculents et qu’il refuse de manger, il s’agit peut-être d’un caprice. Si votre enfant ne mange pas mais qu'il est en bonne santé, il peut y avoir deux raisons à son refus :

Soit il n’a pas faim

Soit il s’oppose à ce qu’on lui propose

Dans le cas ou l’enfant refuse de manger certains aliments, il est préférable d’attendre, être patient et mettre un cadre. Restez dans la bienveillance et non dans la menace. Evitez les phrases telles que : "Si tu ne manges pas, tu n’auras pas de dessert" ou "Allez, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman."