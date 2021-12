Mon enfant est fatigué : quelles peuvent être les raisons et que faire pour l'aider ?

Il faut savoir qu'en l'espace de 5 ans, l'adolescent grandit de 20 à 30 cm et grossit de 20 à 25 kg et ces poussées de croissance sont extrêmement fatigantes. En cas de fatigue, il peut faire part de lassitude, se refermer sur lui même et on peut également observer une baisse de ses résultats scolaires.

Il montre une certaine passivité à l’école, remarquée par l'enseignant.e qui prévient les parents. Il s’isole, refuse de jouer avec ses camarades et est plus difficile à la maison

Modification de son comportement alimentaire, il est plus somnolent que d'habitude / il s’endort plus vite, il a moins envie de relationnel.

Vous constatez que votre enfant est fatigué ? Quelles sont les différents types de fatigue ? Les causes et solutions ? Le point avec le Dr Barbara, pédiatre référent dans "La Grande Forme".

Le Dr Barbara explique que les causes de cette fatigue sont majoritairement fonctionnelles ou psychologiques et dues à différents éléments :

Au rythme de vie intense qu’on leur impose : journée scolaire longue qui nécessite une grande concentration et une mémorisation, les devoirs donnés en trop grande quantité et donc les journées se prolongent à la maison

Les activités extrascolaires qui sont très voire trop nombreuses : i l est important de laisser l’enfant jouer seul et s’ennuyer, ça permet notamment de développer son sens de la créativité

Attention aux nuits trop courtes : , les couchers trop tardifs sont à éviter car ils entraînent un manque de sommeil difficile à rattraper l'enfant a besoin de 8 à 12h de sommeil , les couchers trop tardifs sont à éviter car ils entraînent un manque de sommeil difficile à rattraper

Les disputes entre les parents : l’enfant prend beaucoup sur ses épaules dans un environnement stressant. Il vaut mieux l'épargner de ce genre de tensions familiales.

Aider mon enfant

N'hésitez pas à prendre RDV chez le médecin traitant et à lui expliquer la situation ; depuis quand ça date, si c'est associé à autre chose selon vous etc. Les causes peuvent en effet également être organiques. Afin de savoir s'il s'agit d'une cause organique ou psychologique et de traiter tout ça. Une prise de sang et des examens complémentaires peuvent également être prescrits.

N'oubliez jamais de communiquer avec vos enfants avec bienveillance et de tout faire pour diminuer le stress permanent du quotidien conclut le Dr Barbara.

