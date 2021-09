Mon ado regarde du porno, que dois-je faire ?

Normalement réservés aux personnes âgées de plus de 18 ans, les sites pornographiques sont très facilement accessibles aux mineurs. Un seul "clic" suffit pour avoir accès à une multitude de contenus pour adultes. Il n’est donc pas rare que des adolescents et parfois même des enfants, tombent sur ces sites pouvant être choquants. Dans ce genre de situation, que faut-il faire ? Le point avec Alexandra Hubin , sexologue référente dans "La Grande Forme."

En France par exemple, la problématique est prise au sérieux. Neuf sites pornographiques sont actuellement menacés de blocage, s’ils n’imposent pas une vérification de l’âge des internautes. Pour Alexandra Hubin, cette nouvelle est une bonne chose. Les enfants possèdent une tablette et/ou un smartphone de plus en plus jeune. Ils ont donc plus de chance d’être confronté à ce genre de site internet.

"Y être exposé jeune n’est pas sans danger" explique Alexandra Hubin. Plusieurs études démontrent que chez certains adolescents, les sites pornographiques peuvent être problématiques :

Ils peuvent provoquer des crises d’angoisse et des troubles du sommeil

Evidemment, tous les enfants et/ou adolescents ne vont par réagir de la même façon. Les réactions vont dépendre du contexte et du contenu auquel ils ont été confrontés.

Les sites pornographiques risquent d’orienter la future sexualité

Certains pensent que regarder du porno est une forme d’éducation sexuelle. Alexandra Hubin explique : "Il ne faut pas oublier que dans ces films pornos, on ignore toute la dimension émotionnelle. On décrit une sexualité qui est plutôt mécanique avec une vision basée sur la performance, dénuée de sentiment, stéréotypée, très masculine et basée sur la pénétration."

On observe une augmentation des complexes et une diminution de la confiance en soi chez les jeunes qui regardent du porno

Même s’ils savent que le contenu des films pornographiques n’est pas la réalité, pour de nombreux adolescents, ces sites peuvent avoir un impact négatif sur la confiance.