Moins de viande dans votre assiette : comment compenser ?

Cependant, on pourrait clairement s'en passer, surtout si on mange du poisson et des œufs. Dans le cas contraire, il peut y avoir des risques de déficits comme en vitamine B12, en fer, en zinc, en oméga-3, etc.

Dans la population, de nombreuses personnes ont trop de fer et la viande en est riche . Or, trop de fer, c’est pro-inflammatoire. Mais par contre, pas mal de femmes, d’enfants et d’adolescents en manquent, des sportifs aussi, les femmes enceintes. Donc ça peut être une qualité pour certaines catégories de personnes

Le samedi 20 mars, c’était la Journée internationale Sans Viande. On constate en effet qu’il y a de plus en plus de personnes, et notamment des jeunes, qui arrêtent de manger de la viande. Mais est-ce vraiment bon pour la santé ? Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme", partage son point de vue.

Pour compenser, on peut avoir un apport en poisson ou encore en œufs . A priori, les apports en protéines sont couverts et en nutriments aussi. Si ce n’est pas que la viande qui est exclue, alors il faut veiller à apporter des protéines végétales de diverses origines sur la même journée pour apporter l’ensemble des acides aminés dont on a besoin, ce sont les pièces détachées des protéines. Cela veut dire que sur la même journée, on va manger des légumineuses comme des lentilles ou des pois chiches, mais aussi des céréales ou pseudo céréales comme comme du riz, du quinoa, du sarrasin, de la semoule , etc. mais aussi des noix par exemple. Et vous avez aussi le soja bien sûr comme le tofu ou le tempeh (ndlr. Protéine végétale produite à partir de la fève de soya et obtenue par fermentation), les substituts de viande comme le quorn (marque de substituts de viande à base de mycoprotéine).

Une petite recette pour la route

Curry d’haricots rouges pour 2 personnes

On va faire chauffer une càs d’huile d’olive dans une casserole et faire revenir un oignon rouge et une gousse d’ail haché, on va ajouter une carotte en rondelles, 100g de riz basmati complet, 400g de haricots rouges précuits avec l’eau du bocal, 1 càs de curry, 1 petite càc de cumin, 1 petite càc de curcuma, 125 ml de bouillon de légumes et 150 ml de lait de soja nature. On mélange, on couvre et on cuit 5 minutes.

On ajoute 2 càs de sauce tamari ou de sauce soja, 1/2 càs de tahini (purée de sésame) et 100 g de petits pois surgelés et on cuit encore 10 min.

Vous vérifiez que c’est cuit, on ajoute un peu d’eau si ce n’est pas le cas et à table !

Une portion apporte autant que dans un petit steak de 120g environ.

