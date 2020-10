Moins de plastique dans les cosmétiques !

Et puis, les microbilles ne constituent qu’une partie des plastiques dans les cosmétiques. On retrouve également des silicones et autres plastiques "liquides" qui se retrouvent dans beaucoup de cosmétiques à rincer ou dans le maquillage.

Avez-vous déjà entendu parler des microbilles de plastique ? Ce sont des particules de plastique utilisées dans certaines cosmétiques pour leur propriété fluidifiante, crémeuse ou exfoliante. Elles sont interdites en Belgique depuis le 31 décembre 2019 dans les produits cosmétiques "à rincer": gel douche, gommage, soin exfoliant, peelings et les produits bucco-dentaires comme le dentifrice. Par contre, on les retrouve toujours dans d’autres cosmétiques (notamment certaines crèmes antirides), mais aussi dans certains produits d’entretien. Trouvez la logique.

En plus de la pollution, c’est dangereux pour la santé

Les microplastiques cosmétiques et leurs additifs posent également question en ce qui concerne la santé même s’ils semblent bien tolérés par la peau. Les microplastiques les plus petits pourraient se retrouver dans nos cellules. Or plusieurs d’entre eux ont en effet été décrits comme cancérigènes ou perturbateurs endocriniens, comme exemple les phtalates, le bisphénol A. Aucune information quant à la présence de ces substances n’apparaît clairement sur les emballages des produits.