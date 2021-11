"Moi, papa !" : Adrien Devyver sort un nouveau livre dans lequel il évoque la paternité

Adrien Devyver, animateur de l'émission "La Grande Forme" sur Vivacité, dévoile son expérience de la paternité dans son deuxième livre intitulé "Moi, papa". En ce mercredi, jour des enfants, notre pédiatre référente, le Dr Barbara, s'exprime à ce sujet via une critique du livre.

"Tout d'abord : bravo ! Depuis que je pratique la pédiatrie - plus de 30 ans déjà - je me rends compte à quel point les papas ont changé. Je les appelle d'ailleurs les nouveaux papas. Il y a une vraie évolution dans leur implication dans la parentalité.

En effet, à l'époque, il était rare de voir des pères de famille présents en consultation. Aujourd'hui, non seulement, ils accompagnent les mamans mais ils viennent aussi souvent seuls; ils posent des questions, participent au déshabillage, changent le lange et valorisent leur compagne.

Ils sont devenus essentiels, indispensables et arrivent de plus en plus à trouver leur place dans ce duo maman-bébé. Un duo très fusionnel, surtout lorsque la maman allaite. Grâce à leur implication, ils ne sont plus exclus de ce binôme et je trouve que souvent, les mamans impliquent aussi les papas positivement."