Météo-sensibilité : êtes-vous facilement affecté par les variations météorologiques ?

Ces derniers temps, la météo fait des siennes ; on passe de la neige aux grands rayons de soleil. Et certaines personnes sont sensibles à la variation météorologique. Quels sont les effets sur notre santé ? Et comment gérer nos émotions face à la météo ? Explications avec Bruno Humbeeck, professeur de psychopédagogie à l’Université de Mons-Hainaut.

Une personne sur deux est plus sensible qu'une autre à la météo. Dès que le ciel est bleu, ça influence notre humeur ce qui n'a rien d'anormal sauf que certaines personnes le sont plus que d'autres, ce qui explique une forme de corrélation entre notre humeur et l'état de la météo. Résultat : certaines pathologies vont s'installer pour rendre les choses beaucoup plus sensibles, la météo-sensibilité c'est une sensibilité accrue aux effets météorologiques comme nous l'explique Bruno Humbeeck.

L'état amoureux

Pour le comprendre, notre expert propose d'imaginer le plus bel état pathologique d'un être humain : l'état amoureux. Quelqu'un qui est amoureux devient fou au sens positif du terme, il a un tas de symptômes et perçoit la réalité de manière différente. Si l'amoureux est sous un ciel gris, il va percevoir des rayons de soleil que vous ne verrez pas. Par contre, si vous êtes malheureusement dans un état de dépression, il aura beau faire très beau, vous aurez l'impression que le ciel est constamment gris. La météo-sensibilité est une forme d'harmonisation entre votre état intérieur et ce que vous percevez de l'extérieur.