Mes oreilles sont sales, comment les nettoyer ?

Comment avoir une bonne hygiène des oreilles ? Le nettoyage des oreilles est une des pratiques les plus communes mais comment s'assurer de faire ça correctement ? On fait le point avec le Dr Charlotte, médecin-référent dans "La Grande Forme".

"Ce n'est un secret pour personne ; dans les oreilles, il y a du cérumen. Ce liquide visqueux est une substance produite par les glandes présentes à l'intérieur du conduit auditif externe. Ce cérumen est normalement là pour protéger le conduit des infections, du dessèchement, des agressions, des impuretés, des bactéries, etc. Et celui-ci s'élimine naturellement. Mais quand il y a des obstacles, il ne peut pas s'évacuer, notamment quand il y a des poils, des bouchons d'oreilles, des croûtes, une anomalie du conduit, etc." explique le Dr Charlotte.

La meilleure chose à faire est de ne pas trop souvent nettoyer son oreille ni d'utiliser des cotons tiges car le coton va se mélanger au cérumen et créer des bouchons quand on pousse ce mélanger dans le fond de notre conduit auditif. Pour savoir si on a des bouchons - si on a l'impression d'entendre moins bien ou quand on est sous la douche on entend un bruit sourd - il faut consulter son médecin traitant. Via un otoscope, il peut voir s'il y a une otite ou des bouchons et agir en fonction pour soulager et guérir tout cela.

Un traitement en spray contre les bouchons de cérumen pourra alors vous être prescrit. Il est également recommandé d'avoir recours à de l'eau tiède (37 degrés) qu'on injecte via une seringue, sans trop de pression, le jet va rebondir contre votre tympan et ressortir avec le bouchon. À éviter en cas d'otite souligne le Dr Charlotte.