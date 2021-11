Médiation animale : et si la présence d'un animal vous aidait à aller mieux ?

La médiation animale consiste à créer une relation entre un animal et une personne en difficulté afin de susciter chez celle-ci des réactions favorables à un mieux-être psychologique et/ou physique. Le point avec Virginie Hess, Raconteuse de nature dans "La Grande Forme".

Virginie Hess, Raconteuse de Nature dans "La Grande Forme", évoque les bienfaits de la médiation animale, qui consiste à créer une relation entre un animal et une personne en difficulté afin de susciter chez celle-ci des réactions favorables à un mieux-être psychologique et/ou physique : "J’ai eu le plaisir d’interroger Valérie Degauquier, fondatrice de l’association Animae Mundi, qui propose ce type d’expérience à des publics fragilisés (personnes âgées, atteints de pathologies, de handicaps physiques ou sociaux, etc.). Selon ce qu’elle observe, la présence de l’animal peut activer, chez ces personnes, un processus de régénérescence, le goût d’être en vie, de bouger à nouveau, d’entrer en relation, de reparler. Car rencontrer l’animal c’est rencontrer un autre monde, mais aussi un autre monde en soi."

Les séances se déroulent à l’intérieur (dans des résidences, des centres d’hébergement, etc. mais plus pour le moment avec le Covid) ou à l’extérieur, avec des ânes, des chevaux, des moutons, des poules des lapins, etc. Mais quel que soit le lieu où la rencontre se déroule, la démarche invite à entrer dans le contexte de l’animal. On commence ainsi à l’observer, à s’imprégner de sa présence. Sans le forcer à venir près de nous. Il faut que la confiance s’installe. On tente d’entrer en relation de manière subtile, bienveillante et joyeuse. Car l’animal n’est pas un outil et la rencontre est basée sur l’interaction mutuellement bénéfique. L’objectif est de stimuler ce qui a de meilleur en l’animal et en l’individu. On crée ainsi un cadre sécurisé qui inclut le bien-être de l’animal et rend le moment confortable. Ensuite progressivement, le lien s’établit, par le toucher, le regard, la proximité. On peut alors partir en balade avec des chèvres ou des chiens en liberté, passer du temps auprès des ânes dans leur prairie, accueillir un canard ou un lapin sur ses genoux, etc.