Manipuler par l'odorat, c'est possible

C’est ce que des chercheurs ont voulu savoir. Ils ont tenté de manipuler expérimentalement des volontaires à leur insu avec des odeurs. Après toute une série de tests, il en ressort qu’il est possible d’influencer le comportement avec l’odorat.

L’odorat est l’un de nos 5 sens. De manière consciente ou inconsciente, il nous stimule régulièrement. Et si, grâce à des odeurs inconscientes, il était possible d’influencer les gens.

Mais, cela fonctionne comment Patrice Goldberg ?

Le chroniqueur de "La Grande Forme", Patrice Goldberg nous donne les clés pour comprendre ce qui s’est passé dans cette expérience.

Quand on sent une odeur, ce sont des molécules chimiques qui entrent dans les narines. Une fois à l’intérieur du nez, elles montent bien en haut vers le cerveau, et elles se logent dans une zone, le bulbe olfactif. Là, des cellules transforment ces informations chimiques odorantes en informations électriques. Grâce à ce processus, nous pouvons reconnaître les odeurs qui nous arrivent.

Le bulbe olfactif est mitoyen aux amygdales. On ne parle pas ici des amygdales qui se trouvent au niveau des cordes vocales, mais bien de celles qui se logent dans le cerveau. Celles-ci sont liées à nos émotions.

Une troisième zone, celle du souvenir côtoient les deux autres, le bulbe olfactif et les amygdales. C’est l’hippocampe.

C’est grâce à la proximité de ces trois zones que, quand on reçoit une odeur, on s’en souvient et cela nous rappelle des émotions. Par exemple, si vous voyez des petits gâteaux, vous n’avez pas besoin de les goûter pour vous projeter en enfance. Rien que l’odeur vous suffit pour vous la rappeler.

