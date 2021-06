Manger épicé : bon ou mauvais pour votre santé ?

Manger épicé ne plaît pas à tout le monde. Souvent décrié, il se pourrait cependant que certaines épices à la saveur piquante soient bonnes pour notre santé. On fait le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

Manger des choses épicées, piquantes a généralement mauvaise presse et pourtant, ce n'est pas si mauvais que ça comme l'explique d'emblée le Dr Charlotte. Certes, certains sont plus tolérants que d'autres et il vaut mieux en consommer avec modération mais c'est prouvé : manger épicé a des bienfaits sur la santé.

La capsaïcine et ses nombreux bienfaits

Quand on mange quelque chose de piquant/d'épicé, on a ressent un certaine douleur, on a les yeux et le nez qui coulent, on transpire, on fait parfois de la tachycardie, bref ce n'est jamais un moment très sympa.

Ce qui engendre ces symptômes, c'est la capsaïcine, le composé chimique naturel responsable de la brûlure en bouche lorsqu'on ingère des piments ou tout autre ingrédient trop épicé. Ce composé stimule des récepteurs dans notre bouche et est ainsi responsable de la douleur mais il a aussi des bienfaits pour notre santé. En effet, au bout d'un moment, notre corps va sécréter de l'endorphine pour diminuer la douleur, on va donc avoir une sensation de bien-être.

La capsaïcine a également des effets positifs sur la diminution des problèmes cardiovasculaires et si on utilise du piment à la place du sel, cela permet de diminuer la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Enfin, la capsaïcine favorise la perte de poids ; manger épicé accélère le métabolisme, aide à brûler les graisses et à diminuer l'appétit.

Enfin, la capsaïcine va permettre d'augmenter notre apport en antioxydants car souvent le piment est associé au gingembre ou au curcuma et ce sont des produits qui diminuent le vieillissement. Par ailleurs, la capsaïcine peut être utilisé comme antiseptique ; on le mélange à la viande pour la conserver.