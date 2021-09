Manger de la margarine : bonne ou fausse bonne idée ?

Le beurre est plutôt riche en graisses saturées et même en graisses trans mais ces acides gras des produits laitiers, si longtemps accusées des pires choses ont non seulement largement été réhabilitées, mais on leur prête même des vertus santé.

Les margarines sont souvent riches en acides gras polyinsaturés, mais pas toujours bien équilibrées entre oméga-6 et oméga-3. Elles ont longtemps contenu des graisses trans mais ce n’est plus le cas, sauf le cas échéant pour les margarines bon marché qui servent d’ingrédient dans les préparations.

En théorie oui explique Véronique Liesse ; c’est ce que l’on a cru pendant de nombreuses années, et en réalité, c’est nettement moins clair. Et tout va dépendre du produit. Et de sa composition en acides gras notamment car leurs effets sur la santé sont très différents également.

e beurre est d’origine animale, est un produit naturel et vient de la crème du lait de vache, il contient 82% de matières grasses. Et si c’est moins, il est appelé beurre allégé.

e beurre est d’origine animale, est un produit naturel et vient de la crème du lait de vache, il contient 82% de matières grasses. Et si c’est moins, il est appelé beurre allégé.

La margarine est une émulsion réalisée entre de l’eau et une huile végétale qui a été solidifiée, et qui va contenir entre 10 et 90% de matières grasses

La margarine est une émulsion réalisée entre de l’eau et une huile végétale qui a été solidifiée, et qui va contenir entre 10 et 90% de matières grasses

"Personnellement, j’ai une préférence pour le beurre. D’une part, pour le goût. D’autre part pour son côté moins transformé. Les margarines sont malgré tout des aliments plus transformés, plus industriels, contenant souvent plus d’additifs, et pas toujours bien équilibrées en acides gras.

Je préfère donc le beurre, mais évidemment, avec modération !

Je préfère donc le beurre, mais évidemment, avec modération, environ 10-15 g par jour, si possible bio, non salé, de baratte, et même le top, c’est au lait cru. Mais là il faut aimer le goût qui est parfois très prononcé. Et on parle ici des matières grasses à tartiner. Cuisiner au beurre n’est pas en souci en soi pour sa composition mais le beurre ne supporte pas très bien la chaleur."

Et pour ceux qui préfèrent vraiment opter pour la margarine ?

Il faut vraiment miser sur la qualité, et surtout sur le fameux rapport entre acides gras oméga-6 et oméga-3. On va regarder les étiquettes et vérifier que ce rapport soit bas, à savoir inférieur à 5. L’idéal est que la margarine soit bio, qu’elles contiennent aussi des oméga-3 d’origine marine, donc de l’EPA et du DHA. Je déconseille les margarines visant à faire baisser le cholestérol, c’est-à-dire riches en phytostérols car ça limite aussi l’absorption de nombreuses vitamines et nutriments santé, et enfin, on va éviter les margarines à base d’huile de palme bien sûr et plutôt privilégier l’huile de colza. Et je peux vous dire que ce produit ne court pas les rues, précise Véronique Liesse.