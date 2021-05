Manger cru : bonne ou mauvaise idée ?

On parle beaucoup des bienfaits du cru, mais est-ce toujours une bonne idée et cela suffit-il pour rester en bonne santé ? Explications avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

Manger une partie de son alimentation sous forme crue est une excellente idée car cela permet de préserver toute une série de nutriments. On le sait, la cuisson détruit tout de même pas mal de choses, et notamment la vitamine C (la plus fragile), la vitamine B9 et B1, et même certains minéraux qui deviennent moins assimilables. Mais bien sûr, cela dépend aussi du temps de cuisson, plus on cuit longtemps, plus les vitamines sont détruites souligne notre chroniqueuse.

Cependant, Véronique Liesse précise que contrairement à ce que l’on pense, la cuisson peut aussi rendre des nutriments plus assimilables. Et notamment la famille des caroténoïdes, essentielles à notre santé. Le bêta-carotène (carotte, patate douce…) mais aussi le lycopène que l’on trouve en quantité importante dans les tomates, la lutéine dans les légumes à feuilles vertes. Et en plus, il faut du gras pour bien les absorber. Donc concrètement, on a intérêt à manger une sauce tomate faite avec des tomates et de l’huile d’olive plutôt qu’une salade de tomates.

Et puis la cuisson retire une partie de l’eau. Si vous mangez une salade de tomates, vous mangerez sans doute l’équivalent d’une tomate, alors qu’en sauce, ce sera plus. La même chose pour des épinards. Beaucoup de gens pensent manger pleins de légumes car ils mangent des grandes salades vertes, mais en réalité, ça fait 50g dans l’assiette.