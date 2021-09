Maladie génétique : est-ce forcément héréditaire ? Et quand faut-il penser à se faire dépister ?

Une maladie génétique ne signifie pas pour autant qu'elle est héréditaire comme le souligne notre spécialiste : "Il y a une grande variété de maladies génétiques mais elles ne sont pas toutes héréditaires . On n'a pas systématiquement le risque de la transmettre à nos enfants. Pour ce faire, il faut que la maladie soit présente dans toutes nos cellules et qu'il y ait donc le risque de le transmettre via les ovules ou spermatozoïdes."

"Dans notre corps, nous avons des gènes, comme des livres rangés dans notre bibliothèque qui sont des chromosomes et ces livres sont très importants pour notre développement et fonctionnement. Si on a un livre défectueux, on va développer une maladie génétique" explique le Dr De Leener.

C'est relativement peu connu mais pourtant, le cancer est une maladie génétique dans le sens où il est causé par des mutations de certains gènes comme le souligne le Dr De Leener : "Certaines mutations dans certains gènes sont très importantes pour lutter contre les débuts de cancer, les gènes qu'on appelle BRCA par exemple. Si vous avez une mutation dans un de ces gènes, c'est que vous l'avez depuis votre naissance et ça augmente le risque de faire un cancer et ces mutations-là sont héréditaires et peuvent être transmises à notre descendance. Donc à chaque fois qu'on va faire un bébé, on va séparer notre bibliothèque en deux et donc on a un risque sur deux de transmettre la maladie à nos enfants."

Consultation génétique

Notre experte se veut cependant rassurante : beaucoup de consultations génétiques sont proposées par des spécialistes quand ils suspectent que la maladie mise en évidence peut être d'origine génétique. Même chose pour le cancer. Il est alors possible de bénéficier de cette consulte génétique et éventuellement, d'une analyse génétique pour essayer de voir si on a un terrain prédisposant.