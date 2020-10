Le petit truc du Docteur Charlotte pour savoir si vous avez assez d’oxygène : vous arrêtez de respirer et vous essayez de compter jusque 10. Si vous y arrivez, c’est que vous n’avez pas besoin d’oxygène.

Une partie de la population qui souffre du coronavirus a tendance à ne plus s’alimenter et s’hydrater . Pourtant un des critères d’hospitalisation, c’est la déshydratation, à côté du manque d’oxygène.

Malade du Covid : Mangez et buvez ! - © Justin Paget - Getty Images

On mange et on boit

Il faut aussi absolument s’alimenter même si vous n’avez pas faim. Mangez un tout petit peu de soupe, d’aliments riches en sel ou de biscottes. Le Docteur nous conseille même de grignoter un peu tout le temps pour au final multiplier les repas et manger plus suffisamment.

En parallèle, buvez beaucoup. Comme nous venons de l’expliquer, c’est important. Même si on fait moins d’activités physiques, certains médicaments comme le paracétamol ou la fièvre peuvent vous faire transpirer et donc perdre de l’eau. Normalement, il faut boire 8 verres d’eau par jour. Quand vous êtes malade, vous pouvez passer à 10-12 verres. En cas de diarrhées, chacune d’elles représente 2-3 verres de plus. A votre gourde !

