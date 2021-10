Mal au ventre ? Oubliez les médicaments, tournez-vous vers ces plantes pour aller mieux

Pour soulager des crampes intestinales, des brûlures d'estomac ou encore des ballonnements, il existe une alternative aux médicaments : les plantes. Recourir aux plantes permet en effet d'obtenir des résultats rapides, 100% naturels et bénéfiques pour votre santé. On fait le point avec Ellen Desmecht, de l’herboristerie Desmecht à Bruxelles, dans "La Grande Forme".

Les remèdes naturels contre les maux de ventre existent et peuvent parfois être plus bénéfiques que tel ou tel médicament. Si vous voulez soulager des crampes digestives, Ellen Desmecht vous propose plusieurs plantes qui peuvent vous aider : "L'intestin est un équilibre très fragile, une bonne digestion est une bonne santé et il est important d'en prendre soin."

Les conseils d'Ellen :

La Marjolaine - La Mélisse - La Camomille

Des plantes idéales pour combattre les crampes occasionnelles, probablement dues au stress. Grâce à leurs propriétés relaxantes, la Marjoliane, la Mélisse et la Camomille aident à se détendre et à calmer l'agitation intérieure. À prendre en infusion.

L'Aubier de tilleul

Il s'agit de la partie du tilleul située juste en-dessous de l'écorce ; un antispasmodique qui agit sur les voies biliaires et pancréatiques. Idéal lors de crampes digestives qui apparaissent après avoir mangé car cela aide pour la digestion, la bile coule mieux, il y a moins de spasmes et l'acidité de l'estomac est mieux neutralisée, on digère donc mieux les graisses. À prendre en décoction (ndlr. dissolution dans l'eau en ébullition).