Luminothérapie : Solution en cas de décalage

Pourquoi utiliser la luminothérapie ?

La lumière UV ou non UV améliore la santé. Certaines personnes souffrent d’ailleurs du manque de la lumière, comme lors d’une dépression saisonnière ou des décalages horaires. Les patients les plus touchés par le manque de luminosité sont les travailleurs de nuit, les adolescents déphasés, et ceux qui ont une tendance à la dépression à la fin de l’été. Ces personnes sont soignées par luminothérapie non UV.

Des patients se rendent compte qu’ils ont du mal à dormir le soir et qu’ils ont difficile à se lever le matin. On constate alors souvent que la personne est déphasée. Pour le soigner, on va lui prescrire de la luminothérapie matinale pour avancer son horloge biologique. Elle peut être aussi administrée pour un décalage dans l’autre sens.