Les régimes "sans" : sont-ils vraiment bons pour la santé ?

Sans lactose, sans sel, sans glucose… Certains régimes existent depuis toujours et dans certains cas, sont même à la mode. Mais sont-ils vraiment nécessaires et surtout, sont-ils bons pour la santé ? Faisons le point avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse dans "La Grande Forme."

Dans cet article, on va parler des régimes "sans" et des régimes "pauvres en." Ces régimes ont toujours existé, mais nombre d’entre eux sont totalement dépassés. Aujourd’hui, on se rend compte qu’être "extrême" n’est jamais bon. Il suffit parfois de simplement éviter les excès. L’exclusion de certains aliments est pertinente dans le cas des allergies. Lorsque par exemple, on risque de faire un choc anaphylactique (ndlr : réaction allergique exacerbée) à un aliment. Dans ce cas, il faut totalement l’exclure. C’est également le cas pour les personnes atteintes de maladie cœliaque (ndlr : réaction immunitaire à la consommation de gluten) qui doivent totalement exclure, même des toutes petites quantités de gluten.

►►► À lire aussi : Régime : 6 trucs et astuces pour en finir avec l’effet yoyo

Mais à l’heure actuelle, on voit naître des régimes dans lesquels on exclut des aliments et même des familles entières d’aliments. "Parfois avec des messages totalement infondés, incitant la totalité de la population à exclure des aliments" ajoute Véronique Liesse. Dans le cas du régime sans gluten par exemple, le débat est extrêmement complexe. Durant des années, on pensait que seules les personnes atteintes de maladies cœliaques devaient arrêter de manger du gluten. Mais aujourd’hui, on sait que des personnes non cœliaques peuvent être hypersensibles au gluten et présenter toute une série de troubles, même psychologiques. Et c’est une réalité scientifique, on parle "d’hypersensibilité non cœliaque au gluten." Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit arrêter d’en manger.