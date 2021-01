Les produits surgelés sont-ils aussi bons que les produits frais pour la santé ?

Les produits surgelés sont de plus en plus nombreux. Ils ont révolutionné le monde de la consommation mais sont-ils aussi bons que les produits frais pour notre santé ? Véronique Liesse, chroniqueuse Food dans "La Grande Forme", nous en dit plus.

Comme pour tout, il y a des avantages et des désavantages aux produits frais et aux produits surgelés. On vente souvent les bienfaits de tout ce qui est "frais" mais ces produits sont-ils vraiment supérieurs ? Pas forcément selon notre chroniqueuse, Véronique Liesse : "Il y a des délais entre récolte, grossiste, distributeur et consommateur qui les conservent parfois plusieurs jours au frigo et cela engendre des pertes très importantes de nutriments, en particulier la vitamine C et les caroténoïdes (dont le fameux Beta-carotène) : jusqu'à 30% de pertes en 48h ! D’où l’importance d’acheter du local."

De plus, s'ils sont prédécoupés, c’est bien pire encore car ils vont s’oxyder plus vite à cause de l’air. Et parfois, ils sont épluchés alors qu’on pourrait manger la peau qui contient parfois le plus de nutriments nécessaires à notre corps.

Du côtés des légumes et des fruits surgelés, ils sont récoltés et rapidement surgelés, parfois après avoir été blanchis, donc cuits rapidement. Résultat : les études montrent qu'ils contiennent encore leurs vitamines et que la qualité nutritionnelle est très bien préservée et qu’on ne doit pas craindre leur consommation.