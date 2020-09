Les problèmes de santé liés à la qualité de l’air sont en augmentation

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, l’équipe de "La Grande Forme " a tenu à en savoir plus sur l’impact de la pollution sur nos poumons. C’est le Docteur Marie Bruyneel, pneumologue et cheffe de Clinique au CHU St Pierre et au CHU Brugmann qui nous explique.

La pollution est responsable de troubles respiratoires. On va parler notamment d’asthme, de bronchites chroniques, mais aussi de problèmes cardiovasculaires. La pollution peut aussi avoir un impact sur les femmes enceintes. Le problème est donc de taille.

Le nombre de personnes touchées par l’asthme va continuer à augmenter dans les années à venir. Une des raisons est le fait que nous sommes de plus en plus exposés aux allergènes. Une autre cause est la pollution intérieure (peintures, cosmétiques, produits ménagers) et extérieure (gaz d’échappement). Ces facteurs peuvent développer un asthme chez un patient.