Les poux sont de retour, comment les irradier ?

Les poux ne sautent pas, ne volent pas et ne nagent pas. Mais, ils se déplacent de cheveu en cheveu . Il faut donc qu’il y ait un contact pour que la transmission se fasse. Attention le pou a une durée de vie de 48h. Conséquence si un pou s’est accroché dans un chapeau et que vous enfilez le chapeau infecté, vous pouvez attraper des poux.

Mother using lice comb on daughters hair - © Letizia Le Fur - Getty Images/Onoky

Si vous avez des poux

Vous appliquez une matière graisseuse, de l’après-shampoing ou même de la mayonnaise et vous laissez reposer. Cette matière va endormir les lentes et les bébés poux qui seront ensuite plus faciles à détacher. Vous passez ensuite le peigne mèche par mèche minutieusement pour les enlever. Attention de ne rien oublier, car si vous loupez une lente, vous pouvez être sûr qu’une semaine plus tard c’est à nouveau l’infestation.

Dans tous les cas, deux semaines plus tard, recommencez la manœuvre pour être sûr que tout soit bien irradier.

Pour rincer facilement la matière graisseuse, le Docteur Charlotte nous donne ses conseils de maman : vous commencez par faire mousser avec le savon, et puis seulement vous rincer avec de l’eau.

Pour terminer, Aurélie Jennebauve conseille un petit check-up avec un peigne et un bon éclairage sur cheveux gras toutes les semaines. Regardez bien dans la nuque et derrière les oreilles de vos bambins.

