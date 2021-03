Les poils incarnés : d'où viennent-ils et comment les éviter ?

Vos poils incarnés vous empoissonnent la vie ? Vous ne savez plus comment les faire disparaître ? Vous êtes nombreuses à nous avoir écrit pour demander des conseils. Ça tombe bien, le Docteur Charlotte a décidé de vous aider dans sa consultation dans l'émission "La Grand Forme". Suivez le guide !

Un poil incarné est simplement un poil qui pousse sous la peau car il n'arrive pas à percer la barrière cutanée. Le derme est composé de plusieurs couches et la dernière est la partie la plus épaisse. Si le poil n'arrive pas à traverser celle-ci c'est soit parce que la kératine est trop importante, soit parce que le poil est trop faible. On ne s'en rend pas toujours compte, ça peut passer inaperçu ou alors il y a de petits boutons rouges ou encore du pus qui se manifestent explique le Dr Charlotte.

Toutes les zones qui sont rasées ou épilées de façon régulière sont potentiellement à risque de poils incarnés. Chez l'homme, ce sera plutôt dans le visage et le cou et chez la femme, dans l'aine, le pubis, les aisselles, les jambes, etc. Toutes les zones qui sont agressées sont donc plus sujettes aux poils incarnés. Les personnes ayant une peau très épaisse, très sèche ou qui ont une pilosité très importante sont également plus à risque.