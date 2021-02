Les plantes d'intérieur, de vrais filtres à pollution !

Aussi décoratives qu'utiles, certaines plantes d'intérieur ont de nombreux bienfaits. Virginie Hess, Raconteuse de Nature dans l'émission "La Grande Forme", nous éclaire à ce sujet.

À la maison comme sur notre lieu de travail, nous sommes exposés à une pollution intérieure constante et souvent plus importante que la pollution extérieure. Celle-ci provient de sources nombreuses et diverses comme les colles, peintures, meubles en bois stratifié, encres, produits ménagers, désodorisants, bougies qui émettent des composés organiques volatiles (COV) comme le formaldéhyde, le benzène, le styrène, le toluène, etc.

À cela s’ajoutent les particules et gaz produits lors de la cuisson comme le monoxyde et dioxyde de carbone (CO et CO2), mais également la fumée de cigarette, les champs électromagnétiques, etc. Ces substances respirées quotidiennement peuvent provoquer des troubles respiratoires, des irritations des yeux, du nez et de la gorge et des réactions allergiques. Certains sont plus préoccupants, car cancérogènes. Nous pouvons limiter notre exposition à ces substances en aérant régulièrement nos espaces de vie et en réduisant les sources de pollution (éviter l’usage de certains produits) souligne Virginie Hess.