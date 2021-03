Les matériaux de rénovation : à quoi faut-il faire attention ?

Privilégier les matériaux bruts et naturels pour les revêtements de sol. Le must étant le parquet/plancher massif, idéalement d’origine locale ou au moins labellisé FSC ou PEFC. On peut aussi opter pour du linoléum ou du liège naturel à la place du vinyle. Éviter le parquet stratifié, la moquette et le vinyle, particulièrement néfastes pour la santé . Le béton, la pierre et le carrelage n’ont pas d’impacts sur la santé mais pèsent plus lourd dans la balance environnementale .

Privilégier les matériaux bruts et naturels pour les revêtements de sol. Le must étant le parquet/plancher massif, idéalement d’origine locale ou au moins labellisé FSC ou PEFC. On peut aussi opter pour du linoléum ou du liège naturel à la place du vinyle. Éviter le parquet stratifié, la moquette et le vinyle, particulièrement néfastes pour la santé . Le béton, la pierre et le carrelage n’ont pas d’impacts sur la santé mais pèsent plus lourd dans la balance environnementale .

Privilégier les matériaux bruts et naturels pour les revêtements de sol. Le must étant le parquet/plancher massif, idéalement d’origine locale ou au moins labellisé FSC ou PEFC. On peut aussi opter pour du linoléum ou du liège naturel à la place du vinyle. Éviter le parquet stratifié, la moquette et le vinyle, particulièrement néfastes pour la santé . Le béton, la pierre et le carrelage n’ont pas d’impacts sur la santé mais pèsent plus lourd dans la balance environnementale .

Pour les cloisons, meubles, escaliers, il faut privilégier le bois massif ou un matériau bois sans ou avec peu de colle. Lorsque c’est possible, du bois d’origine nationale, frontalière ou européenne. Pour les produits de finition et d’entretien du bois, les lasures, vernis, huiles et cire, choisissez des ingrédients naturels plus respectueux de l’environnement et de la santé (huile de lin, cire et résines naturelles) et des produits aux teneurs faibles en COV (composés organiques volatils)

Pour les cloisons, meubles, escaliers, il faut privilégier le bois massif ou un matériau bois sans ou avec peu de colle. Lorsque c’est possible, du bois d’origine nationale, frontalière ou européenne. Pour les produits de finition et d’entretien du bois, les lasures, vernis, huiles et cire, choisissez des ingrédients naturels plus respectueux de l’environnement et de la santé (huile de lin, cire et résines naturelles) et des produits aux teneurs faibles en COV (composés organiques volatils)

Pour les cloisons, meubles, escaliers, il faut privilégier le bois massif ou un matériau bois sans ou avec peu de colle. Lorsque c’est possible, du bois d’origine nationale, frontalière ou européenne. Pour les produits de finition et d’entretien du bois, les lasures, vernis, huiles et cire, choisissez des ingrédients naturels plus respectueux de l’environnement et de la santé (huile de lin, cire et résines naturelles) et des produits aux teneurs faibles en COV (composés organiques volatils)