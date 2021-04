Les interdits sont-ils nécessaires pour les enfants ?

Pour un enfant, il est parfois difficile de grandir en respectant les règles et les limites. Pourtant, elles sont primordiales pour son développement. Les interdits sont nécessaires dès le plus jeune âge, on en parle dans la consultation pédiatrique du Dr Barbara, pédiatre référent de l'émission "La Grande Forme".

"Ne crie pas ! Ne monte pas sur le divan ! Ne mange pas avec tes mains !" Des interdits fréquents mais nécessaires au quotidien pour le bien de l'enfant. Cependant, il est important de formuler des interdits en évitant les phrases négatives souligne le Dr Barbara. Par réflexe, on aura tendance à dire à l'enfant de "ne pas ..." mais il faudrait plutôt lui dire ce qu'il doit faire et lui expliquer la raison.

Le rôle des interdits

Les bons interdits sont indispensables pour le bon développement de l'enfant et pour lui donner un cadre. Par contre, les mauvais interdits peuvent casser la personnalité de l'enfant, tout est dans la manière de dire les choses et il faut être prudent à ce qu'on lui impose et ne pas l'empêcher de vivre ou d'exprimer sa personnalité.

Les interdits permettent :