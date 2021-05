Les dermatophytes : comment détecter et soigner ce type de champignon cutané ?

La mycose est une infection provoquée par de minuscules champignons. Les mycoses se présentent sous diverses formes et peuvent affecter votre peau, votre zone génitale ou encore vos orteils. On fait le point avec le Dr Tennstedt, dermatologue, dans l'émission "La Grande Forme".

Une mycose est un agent infectieux, bien plus grand qu'un virus et qu'une bactérie. Cet agent vivant contamine notre peau et fait partie de la famille des champignons explique le Dr Tennstedt.

Trois types de champignons (européens)

Dermatophyte : forme le grand contingent des mycoses humaines

forme le grand contingent des mycoses humaines Levure : ce qu'on appelle les "candidas albicans", il aime les zones humides (organes génitaux, bouche, plis dans la peau, etc.) Cela ressemble à des plaques blanchâtres collantes comme du fromage vieillit

ce qu'on appelle les "candidas albicans", il aime les zones humides (organes génitaux, bouche, plis dans la peau, etc.) Cela ressemble à des plaques blanchâtres collantes comme du fromage vieillit Moisissures : champignon beaucoup plus rare qui donne une mycose particulière

Dans le cadre de "La Grande Forme", on va se concentrer sur la dermatophyte, une infection mycosique de la peau, qui aime surtout les endroits où il y a de la kératine : les ongles, les cheveux, la peau. Résultat : les agents vivants vont se déposer sur la peau et vont véritablement manger la kératine qui s'y trouve et engendrer ce qu'on appelle la fameuse roue de Sainte-Catherine (un cercle dont la bordure est un peu plus épaisse que le centre). Par contre, quand elle atteint les cheveux - ne concerne pratiquement que les enfants - on appelle ça une teigne.

Suivant l’endroit où il se situe sur le corps, il prend un nom différent : la teigne (cuire chevelu), Roue du Ste-Catherine (sur la peau), un pied d’athlète (généralement entre le 4e et 5e orteil), un eczéma marginé de Hebra (dans l'aine) ou encore une onychomycose (atteinte des ongles).

Attention aux animaux de compagnie

Le Dr Tennstedt souligne que "les teignes sont relativement fréquentes, on y est confronté relativement souvent car les agents responsables au départ sont nos animaux de compagnie, eux-eux-mêmes contaminés, en particulier les chats, également les chiens mais surtout les cobaies, lapins, etc. Les enfants adorent les prendre sur eux les cajoler !"