Les chercheurs d'air partent à la chasse à la pollution

L’agence européenne de l’environnement a publié un rapport sur le lien entre l’environnement et la santé. Un constat, 400.000 décès serait dû à la pollution de l’air au sein de l'Union européenne. Virginie Hesse, chroniqueuse "nature" de "La Grande Forme" nous parle d’une chouette initiative.

Dans les villes, la pollution atmosphérique est liée principalement aux particules fines et au dioxyde d’azote dégagés par le trafic routier. Cette pollution-là, on ne la voit pas et on ne sait pas la quantifier non plus. C’est donc plus difficile d’y être vigilant et d’agir.