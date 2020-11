Lorie Pester était dans "La Grande Forme" pour parler de son livre "C’est (pas si) compliqué". Il donne plein d’astuces pour se simplifier la vie et positiver le quotidien. Et on en a bien besoin. Dans son livre, Lorie Pester revient sur différents facteurs auxquels être vigilant dans la vie de tous les jours. Pour chacun d’eux, elle nous donne ses trucs et astuces pour les mettre en application. Elle parle notamment de l’importance du sommeil. On la surnomme "mémère" car elle a besoin d’énormément dormir pour être en forme. Elle sait donc qu’il est nécessaire de respecter les heures de sommeil dont on a besoin. Elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Pour ceux qui ont besoin de beaucoup d’heures de sommeil comme elle, 10 heures, il faut l’assumer. "Si vous ne respectez par votre besoin de dormir, la journée suivante vous n’avez pas la force nécessaire", nous dit Lorie Pester. Son petit truc : les siestes. Elle nous confie pouvoir dormir partout. L’alimentation peut également influencer notre sommeil. "Ne mangez pas trop lourd ou trop gras le soir", nous recommande-t-elle.

Les astuces « santé » de Lorie Pester - © Tous droits réservés

Le trio gagnant endorphine, dopamine et noradrénaline C’est évidemment en faisant du sport qu’on peut les retrouver. "Il faut aller dans des cours qui nous sont adaptés à notre niveau et avec un professeur où on a un bon feeling", nous conseille Lorie Pester. Dans son livre, elle explique également que quand on commence une nouvelle discipline, on n’est pas directement convaincu. On a tendance à trop facilement baisser les bras. Or, il faut savoir persévérer pour continuer à bouger.

Les astuces « santé » de Lorie Pester - © Eric Matheron-Balay - Flammarion

Et le psychologique dans tout ça ! Lorie Pester nous parle dans "C’est (pas si) compliqué" de la loi d’attraction. Cette théorie que Lorie Pester à constater consiste en le fait que "si on a des pensées négatives, on va attirer du négatif et inversement". Elle nous rappelle que "souvent quand on se lève du mauvais pied, tout au long de la journée il va se passer des mauvaises choses". Elle prône donc les pensées positives qui font du bien, le fait de projeter de l’amour autour de soi pour en recevoir en retour. Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme " La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité.