Les applications de rencontres : Comment s'en servir avec prudence ?

C’est déjà compliqué dans la vie réelle… Mais avec le confinement et les mesures sanitaires, rencontrer l’âme-soeur devient mission impossible ! Alors pourquoi ne pas se tourner vers les applications et sites de rencontres sur Internet ? Le point avec Alexandra Hubin, sexologue et chroniqueuse dans l’émission "La Grande Forme."

Si on regarde d’anciens sondages datant d’avant la pandémie, environ une personne sur quatre se rencontrait grâce à des applications de rencontres ! La crise sanitaire a créé un gros coup d’accélérateur. Si on se réfère à un sondage français (sondage Ifop 2021) récent, 1/3 des Français s’est mis en couple depuis la fin du premier confinement, grâce à une application ou un site. La digitalisation de la rencontre et de la sexualité s’est réellement propagée. ►►► À lire aussi : 3 applications de rencontre un peu chelou qui changent de Tinder "C’est pour tous les âges et ça correspond aux usages contemporains ! " explique Alexandra Hubin. On est tout le temps avec son téléphone portable, c’est un mode de communication qu’on a tout le temps : pour faire ses courses, envoyer un SMS etc. et il se retrouve aussi dans les jeux de séduction. Notamment pour des relations d’un soir, ou pour le début d’une relation amoureuse.

Conseils pour faire des rencontres grâce à une appli !

S'armer face au manque de courtoisie. Dans de nombreuses situations, il faut essayer de prendre de recul. Avec un écran interposé, certaines personnes manquent de courtoisie. Ils y vont "cash", voir trop "cash." C'est parfois violent de se prendre un râteau, ou un "ghosting" (NDLR = Ne plus répondre à une personne du jour ou lendemain), alors qu'on entretenait une relation. S'armer de patience. Sur Internet, c'est facile de faire des rencontres. Mais il faut éviter de voir ça comme quelque chose de magique. Parfois, avoir trop de choix limite le choix, paradoxalement. Il y a beaucoup d'échanges, et puis, certaines personnes n'ont pas toujours des bonnes intentions, ou alors sont là simplement pour passer du temps. Rester soi-même. Parfois on peut se tromper ! Derrière un profil Internet, on ne sait pas toujours vraiment qui s'y cache. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut essayer de rester soi-même. Il ne faut pas tricher, même si c'est très facile de le faire à distance. Mais en trichant, on risque de perdre son temps. il vaut mieux aller vers de la sincérité. Pourquoi pas mettre une photo de soit durant une activité, par exemple… pour attirer les personnes qui ont des points communs. Penser à sa sécurité En parlant du physique, il faut faire très attention avec les photos de "nude" (NDLR = nus) qu'on peut envoyer, même si c'est une pratique courante. Au fur et à mesure qu'il y a un jeu de séduction qui s'installe, on peut envoyer des nudes, mais il faut être très vigilant, car les photos laissent une trace. Essayez donc de ne pas mettre de signe distinctif, ne pas exposer son visage et être attentif ! Ne jamais lâcher trop de soi sur les réseaux sociaux. Se donner un rendez-vous dans la vraie vie. Si la complicité est là, et qu'on souhaite, à un moment donné, développer une relation intime, il faut que les corps puissent se parler. Le fait de sentir si on se sent à l'aise corporellement. Pour fixer cette alchimie, il faut se voir. Là aussi, prudence ! Il vaut mieux aller dans un lieu public pour être sûr de pouvoir arrêter le rendez-vous, en toute sécurité.